Lies Buyse is nieuwe directeur van Antwerps MAS

Lies Buyse studeerde geschiedenis in Gent en haalde een Master in Cultureel Management in Antwerpen. Nadat ze aan de slag was als conservator in het Vlasmuseum, en vervolgens als teamcoach voor musea en erfgoed in Kortrijk, startte ze in 2016 haar carrière bij de stad Antwerpen. Als coördinator musea coördineerde ze de stedelijke musea en de dienstverlenende rollen zoals Erfgoedlab en Kunst in de stad.