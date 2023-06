“Liefst 250 oefeningen mogelijk”: Antwerps Schengenplein krijgt allereerste beweegbank

E-stepper (27) zwaarge­wond na aanrijding met lijnbus

Een 27-jarige man is donderdagmiddag zwaargewond geraakt toen hij met zijn e-step in aanrijding kwam met een lijnbus. Dat bevestigt de Antwerpse politie. De oorzaak van het ongeval is nog onzeker, hoewel de stepper mogelijk een rood stoplicht negeerde.