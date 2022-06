Liefkenshoektunnel afgesloten door oliespoor

Antwerpen Ex-deurwaar­der “Lamborghi­ni” veroor­deeld tot 1 jaar met uitstel voor oplichting van schoonou­ders

Gewezen deurwaarder Willem R. is veroordeeld tot één jaar celstraf met uitstel omdat hij zijn schoonouders heeft opgelicht voor 1,5 miljoen euro. Hij had een bloeiende praktijk als kandidaat-deurwaarder maar kwam in de problemen toen hij een villa kocht in Schilde .

16 juni