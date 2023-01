‘Lichaamspoëzie’ of boksen in het districtshuis? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen Antwerpse Philippa (28) startte eigen juwelen­merk PIPPA uit liefde voor ringen: “De impact van juwelen op je zelfver­trou­wen wordt onderschat”

“Oorbellen zie je enkel in de spiegel. Een ring zie je tenminste zélf de hele tijd.” Aan het woord is Philippa Claes (28), oprichter van juwelenmerk - of beter ringenmerk - PIPPA. De Antwerpse verkoopt nu exact één jaar kleurrijke ringen met edelstenen, en wil daarmee Antwerpen en ver daarbuiten veroveren. “Je wordt verliefd op een edelsteen, en je kunt je hand plots niet meer zonder zien”, aldus Philippa.

