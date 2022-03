Lichaam uit het water gehaald bij Zuiderterras

Antwerpen Jonge rappers stellen nieuwe plaat voor in het MAS

Op donderdag 10 maart krijgt het MAS bezoek van rapper Yung Mavu en producer Chuki Beats. Voor hun nieuwe album Matter of time 2 (MOT II) maakten ze voor elk nummer een NFT - een digitaal certificaat - die in een showcase worden getoond. Op vraag van MAS in Jonge Handen maakten zij speciaal voor het museum een NFT over wat erfgoed voor hen betekent.

10 maart