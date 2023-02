Lichaam in Deurne officieel geïdentificeerd als 50-jarige Chinese vrouw

De resten, het bovenste deel van een vrouwenlichaam, werden aangetroffen in een koffer. Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord en al snel bleek dat het slachtoffer in een appartement in hetzelfde gebouw om het leven was gebracht. Er zijn volgens het labo wel aanwijzingen dat het appartement na de feiten werd opgekuist. Het vrouwenlichaam is nu dus ook geïdentificeerd. Het onderzoek naar de moord loopt intussen verder. Mogelijk is er een link met het prostitutiemilieu, bevestigt het parket ook.