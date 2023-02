LEVENSVERHAAL. Stefan Aerts (60), oprichter Childhome overleden na moedige strijd tegen kanker: “Zijn glimlach en levensvreugde blijven ons bij”

Twee Antwerpse ziekenhui­zen verdwijnen nog dit decennium: “ZNA Sint-Eras­mus sluit in 2024, Sint-Elisabeth uiterlijk in 2030"

De dagen van het Sint-Erasmusziekenhuis in Borgerhout zijn geteld. Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) verhuist in 2023 en 2024 trapsgewijs alle zorgafdelingen naar twee andere Antwerpse ziekenhuizen. Het grootste deel ervan krijgt een plek in ZNA Cadix, dat op 18 september opent. De palliatieve eenheid wordt ondergebracht in ZNA Sint-Elisabeth. “Maar we besparen niet op personeel of op bedden”, zegt voorzitter Els van Doesburg (N-VA).