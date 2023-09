LEVENSVERHAAL. Oscar Permeke II, de Antwerpse ‘Mister Ford’ die zich graag sociaal engageerde en van snelle wagens hield: “Na zijn pensioen werd hij onze gedroomde pr-directeur”

Een patron in de ware zin van het woord, met een stem als een klok en een imposante snor. Maar bovenal: Mister Ford. Oscar Permeke II (86) overleed op 23 augustus. Hij was de derde generatie van een Antwerpse familie die ruim een eeuw haar stempel drukte op het automerk én de stad. “Hij heeft een schitterend leven gehad”, vertelt zoon en opvolger Michel Permeke (64). “Hij genoot veel respect bij zijn personeel, maar bij hem was het wel: ‘My way or the highway’.”