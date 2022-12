LEVENSVERHAAL. Lieve Florquin (66) was ‘bomma stoof’ en Madame Ciro’s: “Mensen goedgezind maken, dat vond ze fantastisch”

Antwerpen ‘De Algerijn’ liet bendelid dat zijn coke en 350.000 euro stal, folteren in Portugal. “Ze dreigden hem te vermoorden”

Stelen van je eigen drugsbende, dat doe je niet straffeloos. Dat ondervond een een lid van de drugsbende van Mohamed Reda C., bijgenaamd ‘De Algerijn’, aan den lijve. Begin 2021 pikte hij350.000 euro en 25 blokken cocaïne uit de voorraad van de bende. ‘De Algerijn’, zijn rechterhand Muslim I. en een Olympisch kampioen judo joegen de dief op tot in Portugal. Voor de rechtbank hoorden de negen verdachten het in Keulen donderen: “Ontvoering? Foltering? Dat was allemaal opgezet spel.” Nochtans, ‘het slachtoffer’ werd grondig ‘onder handen’ genomen.

