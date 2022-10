LEVENSVERHAAL. Holebi-pionier Paul Rademakers (102) kroop op zijn oude dag opnieuw in de kast: “Nu voel ik me vrij en ben ik gerust. Er kan niets gebeuren”

AntwerpenDe LGBTQ+-wereld rouwt om Paul Rademakers (102). De Antwerpenaar spendeerde de laatste 16 jaar in een woonzorgcentrum op het Eilandje, maar niet voordat hij een leven wijdde aan het vechten voor de rechten van holebi’s in ons land. Maak voor een laatste keer kennis met de man die met een kwinkslag zijn gemeenschap een stem gaf: “Nu mag iedereen trouwen en kinderen krijgen, voor mij is dat de kroon op het werk.”