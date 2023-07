LEVENSVERHAAL. Hoe Stephanie Van Houtven (40) nog alles uit het leven wilde halen en het voor haar lotgenoten opnam: “Ze had zo’n groot hart voor de mensen”

Automobi­list betrapt zonder geldig rijbewijs en mét cocaïne in het bloed

De Antwerpse lokale politie plukte zaterdag in Berchem een automobilist van de baan nadat die een vreemd manoeuvre uitvoerde. De chauffeur, die in Antwerpen had overnacht na een bezoek aan muziekfestival Tomorrowland, werd gecontroleerd en bleek twee keer in de fout te zijn.