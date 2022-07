Levenslang voor motorbendeleider die Antwerpse havenbaas liet vermoorden: “Liquidaties waren zijn verdienmodel”

Antwerpen/BrasschaatKopman Delano ‘Keylow’ R. (52) van de motorbende Caloh Wagoh is in Amsterdam veroordeeld tot levenslange opsluiting. Onder zijn commando voerden leden van Caloh Wagoh vijf liquidaties en elf pogingen tot liquidatie uit. Eén van de slachtoffers die op 21 september 2017 in Rotterdam werd vermoord, was “De Belg” Stefaan Bogaerts. Hij had een containerfirma in de Antwerpse haven en was door financiële problemen verstrikt geraakt in het Nederlandse drugsmilieu.