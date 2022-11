Leona Detiège wordt 80 en blikt terug op woelige politieke carrière: “Toen ik Frank Verstraeten in de gevangenis had bezocht, dachten ze zelfs dat ik wel familie moest zijn”

Antwerpen Soropti­mist en NSZ voeren campagne rond geweldpre­ven­tie in Antwerpse Stadsfeest­zaal

Op de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen roept ngo Soroptimist International op om meer aandacht te besteden aan preventie van geweld. Dat gebeurde vrijdag met een actie in de Stadsfeestzaal aan de Meir in Antwerpen, in samenwerking met het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

