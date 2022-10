Leider jeugdkamp vervolgd voor zedenfeiten: “Ik had graag leerkracht geworden."

Antwerpen/MalleEen 27-jarige man uit Malle is maandag voor de rechtbank verschenen voor zedenfeiten op vijf minderjarigen. Hij leerde zijn slachtoffers kennen als monitor op jeugdkampen of via het karten. Er werd vier jaar cel, waarvan twee jaar met probatie-uitstel, en 1.600 euro boete tegen hem gevorderd. Het openbaar ministerie eiste ook een verbod om gedurende tien jaar een beroep met minderjarigen uit te oefenen.

Het onderzoek was in 2020 van start gegaan, nadat de ouders van een 15-jarige jongen klacht hadden ingediend. Hun zoon had in 2016 deelgenomen aan een zomerkamp voor jongeren met ADHD en had daar de beklaagde leren kennen, die er als monitor aan de slag was. Hij wilde de jongen altijd maar knuffelen en noemde hem ook zijn ‘knuffelbeertje’. Het kind voelde zich daar ongemakkelijk bij. Anderhalf jaar later had de beklaagde opnieuw contact met hem gezocht. Hij had hem gevraagd om een foto van zijn geslachtsdeel te sturen, wat de jongen niet gedaan had. Hij had zijn ouders ingelicht en zij waren naar de politie gestapt.

Tijdens een huiszoeking bij de beklaagde werden zijn laptop en gsm in beslag genomen. Na de uitlezing ervan kwamen nog drie slachtoffers in beeld. “Mijn cliënt leerde de beklaagde kennen in een moeilijke periode, na de scheiding van zijn ouders. Ze hielden allebei van karten en de beklaagde bood een luisterend oor. Zijn ouders vertrouwden hem en waren blij dat hun zoon iemand had om mee te praten. De beklaagde heeft dat vertrouwen echter zwaar geschonden”, vertelde de advocate van een van de slachtoffers.

De jongen werd aangezet tot het stellen van seksuele handelingen bij zichzelf en bij de beklaagde. “Hij wou dat helemaal niet, maar deed dat op aandringen van de beklaagde. Die dreigde zichzelf iets aan te doen en sneed zich in het bijzijn van mijn cliënt. Hij voelt zich nu beschaamd en misbruikt en heeft moeite om mensen nog te vertrouwen.”

De verklaringen van de andere slachtoffers waren gelijklopend: de beklaagde won eerst hun vertrouwen en zette hen dan aan tot onzedelijk handelen. De twintiger werd verhoord en minimaliseerde eerst de feiten. Daarna gaf hij ze deels toe. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden en mocht geen contact meer hebben met minderjarigen. Later bleek dat hij zich nog had proberen in te schrijven voor een zomerkamp.

Nadat het onderzoek was afgesloten, deden de ouders van een vijfde slachtoffer in november 2021 aangifte. Ook hun zoon had de beklaagde leren kennen via een jeugdkamp en het karten. Ze waren bevriend geraakt en de twintiger zou ook met deze jongen seksuele handelingen hebben gesteld. De beklaagde ontkent dat echter. Hij betwist ook dat de knuffels met de jongen met ADHD een seksuele bedoeling hadden. De meeste andere feiten werden niet betwist.

“Mijn cliënt was toen nog zeer immatuur en had weinig vrienden van zijn eigen leeftijd. Hij had nood aan bevestiging en zocht dat bij die jongeren. Hij beseft dat hij een verpletterende verantwoordelijkheid draagt en heeft al een deel van de schade van de burgerlijke partijen vergoed. Hij heeft ook hulp gezocht en volgt momenteel een behandeling voor zijn problematiek, die hij graag wil verder zetten. Wij vragen daarom om een straf met probatie-uitstel op te leggen”, stelde meester Sanne De Clerck.

“Ik heb veel spijt en schaam mij voor alle zaken die gebeurd zijn”, zei de beklaagde. Hij had zo graag leerkracht geworden maar moest die studies stopzetten nadat hij de eerste keer was gearresteerd. De jongeman was sociaal geïsoleerd, had geen vrienden van zijn leeftijd. Sinds hij onder elektronisch toezicht staat, nu al 9 maanden, heeft hij zich toegelegd op studeren. Zo is hij pas een online-cursus “Mindfulness” gestart.

Vonnis op 17 oktober.

