Lego of Nespresso-capsules zaten niet meer in de postpakketjes, wel xtc en cocaïne: vrouw (36) veroordeeld tot 5 jaar cel

ANTWERPEN Finse producer Jimi Tenor brengt ingetogen beats naar Sint-Joriskerk: “Cultheld uit de jaren negentig”

Wie in de jaren negentig al eens een stapje zette in het steviger nachtgebeuren, kent wellicht Jimi Tenors oorwurm ‘Take Me Baby’ nog. Reizend feestconcept ‘From Italo To Disco (And Everything Else Funny)’ haalt op 14 oktober de Finse producer naar Antwerpen om zijn truken te laten zien met synthesizers, drumcomputers én saxofoon. De setting van dat uniek concert? De prachtige Sint-Joriskerk aan het Mechelseplein.

9 oktober