Legendarische deejay Marc Van Baelen (67) speelt sinds lang nog eens ten dans: “In mijn kop ben ik nooit ouder dan 35 jaar geworden”

ANTWERPENLa Rocca, Boccaccio, BBC, Cartier, Castel, City Club, Surf Club. De intussen gepensioneerde deejay Marc Van Baelen (67) draaide de afgelopen decennia in de meest gerenommeerde discotheken, verspreid over heel het land. Maar zoals dikwijls, begon de carrière van een succesvol deejay in Antwerpen, bij platenwinkel USA Import en de vele nachtclubs in het Statiekwartier. In november haalt Marc voor één keer nog eens de koptelefoon van de haak om te spelen op een groot, nostalgisch feest. “Ik ben blij dat dit soort festijnen georganiseerd worden, want over het algemeen is Antwerpen helemaal dood.”

Reizend feestconcept Oldskool Belgium, dat steevast een hommage brengt aan het vervlogen Belgische nachtleven, houdt half november nog eens halt in Antwerpen voor ‘Oldskool Classics Antwerp - Nacht van de Dancings’. Een ode aan de gloriedagen van de Anneessensstraat en de rest van het Statiekwartier. Zo komt het beste van legendarische clubs naar voren zoals The President’s Club, Jimmy’s, Funk You en Pop King. Naast deejays Walter Beumer - gekend van onder andere Chalet - en Eddy Marien - gekend van onder andere Velvet Lounge -, speelt ook Marc Van Baelen uit Deurne ten dans, die zijn koptelefoon intussen aan de haak hing na een dj-carrière van 1973 tot 2010.

Deejays Walter Beumer, Marc Van Baelen en Eddy Marien met feestorganisator Ben Mouling (tweede van rechts).

USA Import

“Hoe ik in de dj-wereld gerold ben destijds? Platenwinkel USA Import uiteraard, zoals quasi iedereen uit Antwerpen, ik werkte daar toen”, blikt Marc terug op een rijke carrière. “Ik heb in Gent ook nog enkele jaren in een platenwinkel gewerkt en ik heb zelf ook Rainbow Records gehad op de Italiëlei maar voor de rest heb ik heel mijn leven lang mijn centen verdiend door te draaien. Van Antwerpen tot Blankenberge en weer terug.”

Marc speelde eerst r&b en soul, dan oldies en popcorn, om dan mee te surfen op de discohype van eind jaren zeventig en in de eighties new wave te spelen. “Daarna werd het allemaal wat steviger, house, techno en acid. Véél acid. Ik herinner mij dat honderden deejays, cafébazen en mensen uit de horeca ’s ochtends om zeven uur stonden aan te schuiven in clubs. Die wilden toen wel iets stevigs om op te dansen, ik was op dat moment al bijna de klok rond aan het draaien, om nog door te gaan tot de noen.”

Het is het laatste grote feest in Felix Pakhuis voor het gerenoveerd wordt.

“Vroeger was alles beter”

Marc is al meer dan tien jaar op pensioen, maar maakt links of rechts nog wel eens een uitzondering. “Het is leuk dat Oldskool Belgium dit soort feesten organiseert, want de stad is helemaal kapot gemaakt. Een bruisende stad, dat is al lang geleden, daar heeft Patrick Janssens destijds voor gezorgd. De mentaliteit is helemaal anders ook, de jeugd feest niet meer op dezelfde manier als vroeger. Ik begrijp dat ook wel, alles is oo zo duur geworden. In mijn tijd kocht je nog een pint voor twaalf frank. Ik hoor het mezelf niet graag zeggen, maar vroeger was alles effectíef beter.”

“In mijn hoofd ben ik nooit ouder dan 35 jaar geworden”, grinnikt Marc. “Fysiek daarentegen. Op een bepaald moment heb je het wel gehad, alles gezien, alles beleefd. Ik kom zelf dan ook nog amper buiten. Maar op een nostalgisch feest als Oldskool Belgium is het wel leuk om oude vrienden, die je jaren niet gezien hebt, terug tegen te komen. Die zijn ook niet meer van de jongste natuurlijk. Als je als deejay dan een classic opzet, dansen ze terug alsof ze twintig jaar zijn, maar twee minuten later zie je hun tong dan op hun schoenen hangen. Het gaat wel geestig worden, denk ik”, knipoogt hij.

Oldskool Classics Antwerp speelt zich af op donderdagavond 10 november in Felix Pakhuis. Meer info hier. Meer over muziek in en rond Antwerpen in dit dossier.



