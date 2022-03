Leerlingen van ziekenhuisschool exposeren in M HKA: “Vaak staan ze met een mond vol tanden naar hun eigen werk te kijken”

Museum

Bram Van de Vijver is leraar van De Leerexpert Ziekenhuisschool en kwam op het idee voor de tentoonstelling. “De Ziekenhuisschool had al een extra aanbod rond kunst en cultuur voor de leerlingen, maar de inspiratie voor de tentoonstelling kwam vanuit Leuven”, vertelt Van de Vijver. “De Leuvense Ziekenhuisschool had destijds een samenwerking met Museum M: wat ze in Leuven kunnen, kunnen we in Antwerpen ook. Ik ken de directeur van het M HKA, zijn kinderen zitten bij mijn kinderen op school, en zo zijn we samen beginnen nadenken wat we konden doen. We kwamen op het idee om de kinderen te laten samenwerken met kunstenaars, om hun werken nadien tentoon te stellen in het M HKA.”