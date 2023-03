Leerlingen van Sint-Jan Berchmanscollege zetten beste beentje voor in kinderkoor: “Muziek verbindt”

Schaerbeek, Anderlecht, maar ook Warschau (Polen) en binnenkort misschien Spanje: het koor van het Sint-Jan Berchmanscollege uit Antwerpen mocht al in binnen- en buitenland optreden. Op donderdag 23 en 30 maart laten de kinderen het beste van zichzelf horen in de kapel van de school in de Jodenstraat. “Muziek zorgt voor een beter zelfbeeld bij de leerlingen”, aldus directeur Bieke Tengrootenhuysen.

JEZ! is een campagne van HLN, VTM, Qmusic en Belfius. Giften zijn welkom op www.jezofficial.be. Daar staat ook een lijst met alle 200 geselecteerde projecten.

Het koor van het Sint-Jan Berchmanscollege is al jaren een vaste waarde in de lagere school. Voor ongeveer 25 kinderen tussen 6 en 12 jaar is het koor niet enkel een leuke middagactiviteit, maar onder leiding van koorleidster Rozemarijn werken ze ook naar voorstellingen toe. De laatste voorstelling was in Schaerbeek, maar het koor bezocht ook al de Belgische ambassade in Polen.

Succeservaring

“Onze school is zeer multicultureel, via muziek zoeken we verbinding tussen verschillende culturen en geloven”, vertelt directeur Bieke Tengrootenhuysen. “Dat slaat aan bij de leerlingen: ik merk dat ze veel voldoening halen uit het koor. Er zijn er zelfs een paar die willen meedoen met The Voice Kids. Het koor zorgt niet enkel verbinding met elkaar en het publiek, maar ook voor een beter zelfbeeld bij de leerlingen doordat ze een succeservaring kunnen meemaken. Wij willen dat de kinderen meer bereiken dan enkel de leerdoelstellingen: jezelf ontdekken en je talenten in de verf zetten, is ook belangrijk.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het kinderkoor van het Sint-Jan Berchmanscollege in Antwerpen. © rv

Spanje

Op dit moment zijn de leerlingen tijdens middagen druk aan het repeteren voor twee optredens in de kapel van de school, op 23 en 30 maart. Met de opbrengst wil de school de werking verderzetten, want daarvoor ontbreken de financiële middelen momenteel. “Er zijn een aantal onkosten die het koor met zich meebrengt", aldus Tengrootenhuysen. “Binnenkort gaan we mogelijk naar Spanje voor een optreden: een enorme kans voor de kinderen, maar niet alle ouders kunnen de vliegtuigtickets betalen. Het zou fijn zijn mochten we met de twee optredens voldoende middelen kunnen binnenhalen, en we hopen ook op ondersteuning van de stad.”

Tickets kosten 5 euro voor volwassenen en 2,5 euro voor kinderen onder de 12 jaar. Een steunticket kost 10 euro. Tickets bestellen kan via mail: secretariaat@sintjanantwerpen.be. Meer info vind je hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.