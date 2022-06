Leerkracht Diane Vergauwen met pensioen na 59 jaar op Sint-Annacollege

Merksem Twee vrienden afgevoerd naar ziekenhuis na vechtpar­tij met stokken aan frituur Sportpa­leis

Op het Raoul Grégoir Plein is maandagavond rond 11 uur een stevige vechtpartij tussen twee vrienden ontstaan. Op camerabeelden is te zien dat er naast fysiek geweld ook stokken aan te pas kwamen. Beiden werden afgevoerd naar het ziekenhuis met verwondingen, maar dienden geen klacht in tegen elkaar.

28 juni