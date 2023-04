Langverwacht regenboogzebrapad aan Rivierenhof eindelijk klaar

Een nieuw parcours en meer inschrij­vin­gen dan ooit: zo verloopt de 37ste editie van de Antwerp Ten Miles

Door werken in de Wolstraat zullen deelnemers van de Antwerp Ten Miles voor het eerst niet meer over de Meir lopen. Maar welke parels krijgen deelnemers daarvoor in ruil? Hoe verloopt het sportiefste weekend van het jaar nu juist praktisch? En welke BV's verwachten we dit jaar? “Ik zal voorbijgestoken worden door 30.000 deelnemers, vrees ik”, grapt liefhebber Geert Hoste.