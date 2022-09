Langspeelfilms ‘Beats of Love’ en ‘Will’ krijgen Antwerp Film Bonus

‘Beats of Love’, een drama, is een coproductie van Rococo content (Antwerps productiehuis met verschillende prijzen voor kortfilms) en Savage Film (gekend van Rundskop en D’Ardennen). Het verhaal volgt de dertienjarige Gloria tijdens de scheiding van haar ouders, een succesvol dj-duo. De opnames in Antwerpen starten begin oktober van dit jaar en duren ongeveer tot eind november. De film zal getoond worden in Cannes en op de Berlinale.

‘Will’ is een spannend drama over drie jonge mensen die proberen te leven en overleven in een bezette stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tim Mielants, gekend van verschillende Vlaamse en internationale topseries zoals Professor T, Cordon en Peaky Blinders, regisseert deze unieke verfilming van het leven tijdens de bezetting in WO II. De opnames in Antwerpen vonden plaats tussen begin mei en midden juli. De film zal te zien zijn in de cinema en later ook op Netflix.