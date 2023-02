Lange Kievitstraat gaat op de schop

Twee vermoede­lij­ke aanslagen in Wilrijk en Berchem: link met drugsmili­eu wordt onderzocht

Zowel aan de Fruithoflaan in Berchem als aan de Krijgslaan in Wilrijk kreeg de politie zondagmorgen een melding van een explosie. Het ging in beide gevallen om een zelf in elkaar geknutseld projectiel. De schade bleef beperkt. Een link met het drugsmilieu wordt onderzocht.