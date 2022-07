“Laat seks erbuiten”: stad en studenten schrijven samen handboek voor welkomsrituelen

‘Laat seks erbuiten’

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) stelde de gids vandaag mee voor: “Tradities moet je niet enkel in ere houden, je moet ze ook uitdagen en toetsen aan de huidige tijdsgeest. Daarom startten we vanuit de stad een traject voor, door en met studenten om tot een gedragen en hedendaags kader rond welkomstrituelen te komen. Meestal lopen welkomstrituelen goed, maar soms gaan ze gepaard met excessen. Op regelmatige basis gaan we met alle partners, in het bijzonder studenten zelf, opnieuw in overleg om de gids te evalueren en bij te sturen waar nodig. Zoals wel vaker is Antwerpen ook hierin een voortrekker, we hopen dat het debat niet stopt aan de grenzen van onze stad.”