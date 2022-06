Kwetsbare jeugd krijgt gratis screening bij tandarts

AntwerpenStad Antwerpen lanceert een project rond preventieve tandzorg, waarbij het Vlaams Instituut Mondgezondheid en tandartsenpraktijk De Boskes vanaf deze zomer gratis screenings organiseren voor kwetsbare jeugd uit Antwerpen-Kiel, Hoboken en Wilrijk. Nieuw-opgeleide mondzorgcoaches informeren buurtbewoners over het belang van goede mondhygiëne en begeleiden hen naar de tandarts.

Vanaf deze zomer screenen tandartsen en tandartsen in opleiding de tanden van kwetsbare jongeren uit Antwerpen-Kiel, Hoboken en Wilrijk. Ze doen dit in tandartsenpraktijk De Boskes of op locaties waar jongeren dikwijls komen. Op die manier kunnen tand- en mondproblemen sneller worden ontdekt.

“We zien dat veel kwetsbare gezinnen zelden of nooit tot bij de tandarts geraken”, aldus schepen voor Gezondheid Els van Doesburg. “Daar willen we iets aan doen, want goede mondhygiëne en tandzorg kunnen andere gezondheidsproblemen vermijden.”

Tandartsen bereiken kwetsbare gezinnen door samen te werken met verenigingen, buurthuizen en scholen in de wijk. Jongeren die na de screening een behandeling nodig hebben, krijgen die in tandartsenpraktijk De Boskes. Gezinnen krijgen daarnaast ook extra hulp om een vaste tandarts in de wijk te vinden.

Mondzorgcoach

Experten mondzorg van het Vlaams Instituut Mondgezondheid, Eerstelijnszone Antwerpen-Zuid en de Antwerpse afdeling van het Verbond der Vlaamse Tandartsen zetten verder een aantal initiatieven op om goede mondhygiëne onder de aandacht te brengen. ​Ze doen dit onder andere door lokale buurt- en welzijnspartners te informeren en op te leiden tot mondzorgcoaches. Deze coaches bieden kwetsbare gezinnen informatie op maat en helpen hen de weg naar de tandarts te vinden.

Tandartsen worden gesensibiliseerd om drempels voor kwetsbare buurtbewoners weg te werken en hen duurzaam op te nemen in hun klantenbestand. Extra aandacht gaat naar financiële drempels door meer tandartsen te overtuigen om te werken met de derdebetalersregeling.

Het project loopt tot eind 2023. Bij een positieve evaluatie kan het project worden uitgerold naar andere Antwerpse eerstelijnszones.

