Kwartier vertraging na ongeval op A12 richting Brussel ter hoogte van viaduct in Wilrijk

Hier proef je nog een stukje Hof Van Cleve in Antwerpen: 7 adresjes van chefs die ooit bij Peter Goossens in de keuken stonden

Met drie Michelinsterren en een topquotering van 19,5 op 20 in Gault&Millau is Hof Van Cleve in Kruisem een van de beste restaurants van ons land. Na 37 jaar trekt Peter Goossens eind 2023 de deur van zijn restaurant echter definitief achter zich dicht. Met zijn huidige keukenchef Floris Van Der Veken heeft hij de ideale opvolger gevonden, maar ook in de provincie Antwerpen kan je nog een stukje Hof Van Cleve proeven, via verschillende ‘poulains’ van Goossens die ondertussen een eigen zaak hebben. Bij deze 7 adresjes proef je nog een stukje Hof Van Cleve in Antwerpen.