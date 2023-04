Kwartier file op Antwerpse Ring richting Gent door ongeval in Borgerhout: twee rijstroken versperd

Antwerps cultuur­sche­pen over ‘ramadan­vrien­de­lijk charter’: “Betutte­lend initiatief dat mensen in hokjes opdeelt”

Twintig Brusselse cultuurhuizen tekenden een charter om deze periode ook bezoekers te trekken die ramadan volgen. Zo worden er gratis water en halal maaltijden voorzien tijdens voorstellingen en worden bezoekers op voorhand gewaarschuwd voor naakt of geweld. In Antwerpen bestaat dat charter niet, maar cultuurschepen Nabilla Aid Daoud (N-VA) verslikt zich alsnog in de spreekwoordelijke dadel: “Wie is vragende partij voor die religieuze inmenging in cultuurhuizen? Moslims die ik ken alvast niet.”