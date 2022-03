Kunstwerken om van te smullen: schilderes en dichteres lanceren 'kunstkeuken' met artistieke gerechten

Nena Shaw baat al drie jaar het atelier-café Who’s Afraid of Red Yellow & Blue uit aan de Koolkaai in Antwerpen. Ze organiseert er kunstzinnige events en creatieve workshops. Je kan er ook iets drinken in een artistieke vibe. “Na twee moeilijke coronajaren snak ik nu naar meer”, zegt Nena. “De zaak draait weer goed. Daarom is het tijd om een versnelling hoger te schakelen. Met Cleo in de keuken brengen we nu ook kunstzinnige gerechten. We zijn allebei gebeten door kunst, en dat zie je in onze gerechten. Het zijn stuk voor stuk kunstwerkjes met inhoud.”

Nena en Cleo hebben hun kookstijl ‘Fusion Art Kitchen’ gedoopt: ze combineren culinaire stijlen, tradities en kooktechnieken van over de hele wereld in één kleine keuken. “Ik kan niet meteen zeggen waar de structuren, geuren en smaken thuishoren: Spaans, Turks of Frans? Of misschien Israëlisch of Italiaans? Een gerechtje kan soms tot vijf verschillende invloeden hebben”, vertelt Cleo.

Nena en Cleo in de keuken van Who's Afraid of Red Yellow & Blue.

Het gerechtje Cleo's Masterpiece van FAK.

‘Cleo’s masterpiece’

Geen salade geitenkaas, vol-au-vent of croque monsieur dus: de gerechten hebben zelfs een titel, zoals een echt kunstwerk. 'De zomer is altijd-burrata', ‘Not something sweet, baby’ en ‘Ongetiteld’ onthullen het plezier waarmee de jonge onderneemsters hun gerechten creëren. Cleo’s lievelingsgerecht? Dat is niet toevallig ‘Cleo’s Masterpiece’: gegrilde aubergines met nootjes, kerstomaten, een zoet honing-tahinisausje met munt, dille en peterselie. Maar er is bijvoorbeeld ook een dessertje met paars ijs en rode en gele coulis waarbij het lijkt als Pollock het expressionistische dessert heeft gemaakt, of goudbruin gebakken champignons met ajuin, tijm, look en honing, geserveerd op een canvas van smeuïge hummus.

Atelier-café Who’s Afraid of Red Yellow & Blue is open van donderdag tot zondag tussen 11.45 en 22 uur. Je kan er ’s middag lunchen en ’s avonds dineren. Fusion Art Kitchen - FAK gaat vanaf 19 maart van start.

Het dessert dat wel een kunstwerkje van Pollock lijkt, van FAK.

Nena en Cleo in de keuken van Who's Afraid of Red Yellow & Blue.