Kunstwerk in Stadspark moet historische vrouwen op een voetstuk zetten

AntwerpenVoor de tweede editie van Publiek Figuur, een kunstproject in het Antwerpse stadspark, maakte de Poolse kunstenares Goshka Macuga een sculptuur getiteld ‘Figures of Absence’ waarin ze vijf historische vrouwen op een voetstuk zet. Macuga koos deze vrouwen omwille van de grote impact die hun leven en werk hadden op de maatschappij en de kunsten in Antwerpen, België en daarbuiten. Het kunstwerk werd vandaag verworven door de collectie Kunst in de Stad, in aanwezigheid van de kunstenares en Nabilla Ait Daoud, schepen voor Cultuur.

De kunstenares tekende de gezichtsprofielen van vijf vrouwen en goot ze vervolgens af in rubber. Het gaat over Chantal Akerman - baanbrekend Belgische cinéaste en beeldend kunstenares -, Andrée Blouin - pan-Afrikaanse politiek activiste en lid van de eerste democratisch verkozen regering van het onafhankelijke Congo -, Patricia De Martelaere - filosofe, hoogleraar en auteur -, Marie Popelin - eerste vrouwelijke doctor in de rechten in België en sleutelfiguur in de internationale vrouwenbeweging - en Mathilde Schroyens - eerste vrouwelijke burgemeester van Antwerpen en onderwijshervormer.

“Hoewel er veel beelden van religieuze (de maagd Maria) en allegorische (naakte muzen of anonieme ‘schonen’) vrouwenfiguren in de stad te zien zijn, komt er met dit werk voor het eerst een kunstwerk in de publieke ruimte van Antwerpen gewijd aan echte, historische vrouwen en hun verdiensten”, klinkt het bij de kunstenares.

Volledig scherm Kunstenares Goshka Macuga maakte in opdracht van Kunst in de Stad een nieuw werk dat in het stadspark gepresenteerd werd. © Tessa Kraan

Verdienstelijke vrouw

‘Figures of Absence’ ontstond in het kader van Publiek Figuur: sinds de inhuldiging in 1869 sieren standbeelden en monumenten ter ere van historische figuren het Stadspark. Een in onbruik geraakte klassieke stenen sokkel werd opnieuw aangewend om nieuwe kunstwerken te presenteren in de publieke ruimte. Enkele cijfers: minder dan 10% van de kunstwerken uit de collectie Kunst in de Stad werd vervaardigd door een vrouwelijke kunstenaar. Van de meer dan 55 standbeelden gewijd aan historische figuren beeldt geen enkel een verdienstelijke vrouw af. Deze statistieken waren een belangrijk element in de totstandkoming en verwerving van dit nieuwe kunstwerk.

Figures of Absence blijft tot en met zondag 15 mei 2022 te zien in het Stadspark. Samen met de kunstenaar zoekt Kunst in de Stad naar een nieuwe permanente locatie in de stad om het beeld in de toekomst te presenteren.

