Kunststudenten organiseren vijf afstudeerexpo's en een parade

Antwerpen/Malle Bekende Kempense meubelfa­bri­kant opent pop-up in hartje Antwerpen

Hopland is opnieuw een hippe brandstore rijker. Vrijdag 17 juni opent de eerste fysieke winkel met de populairste producten van de bekende Mintjens Meubels en Maatkasten uit Westmalle de deuren. De meubelgigant zet zo in op duurzaamheid op de lokale markt: “Via de korte keten vertaalt de klant dus minder voor even kwaliteitsvolle meubelen.”

15 juni