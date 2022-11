Kunststudenten blijven betogen tegen cultuurbeleid: “Voor kunst heeft de stad geen geld, wel voor de restauratie van een Nazi-graf”

AntwerpenEen nieuwe vrijdag, een nieuw cultuurprotest aan het Museum voor Schone Kunsten (KMSKA). Wat begon als een protest van studenten die getroffen worden door het schrappen van subsidies, is uitgemond in een diepe frustratie omdat cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) blijft weigeren in dialoog te gaan met de studenten. “Wij eisen een transparant cultuurbeleid dat adviesorganen wél raadpleegt.”

De protesten tegen het Antwerpse cultuurbeleid begonnen ruim een maand geleden toen de nieuwe begroting van de stad werd voorgesteld. Onder andere op het kabinet cultuur moest bespaard worden. De jaarlijkse projectsubsidiepot van 720.000 euro - waar vooral jonge, beginnende kunstenaars beroep op doen - valt voor zeker drie jaar weg. Bekende Vlamingen zoals Jan Decleir, Tom Lanoye en Stany Crets sprongen mee op de barricades voor hun sector en schepen Aid Daoud werd belaagd tijdens elke publieke vertoning.

Olie op het vuur

De polemiek dreigde wat stil te vallen wanneer alle stadsdichters plots collectief ontslag namen en geen goed woord meer over hadden voor het cultuurbeleid van N-VA. Datzelfde weekend opende de schepen wel een deur. Ze zou op zoek gaan binnen het budget cultuur om alsnog ondersteuning te vinden voor startende kunstenaars. Het Antwerps Kunstenoverleg (AKO) en het kabinet cultuur bekijken nu wanneer ze daarover kunnen samen zitten. Maar intussen laaiden de gemoederen weer op door een spotprent die N-VA Antwerpen deelde en een groot interview in deze krant met de Ait Daoud, die niet altijd even diplomatisch uit de hoek kwam.

Vrijdag vatte het protest van de kunststudenten tegen het cultuurbeleid post aan het KMSKA.

De Schreeuw

“Initieel betoogden we tegen het schrappen van de subsidies”, zegt Mil Sinaeve van het studentenprotest For Future. “Dan wilden we vooral dialoog met de schepen, die er nooit gekomen is. Dan weer kwam aan het licht hoe weinig transparant het cultuurbeleid in de stad is, en dat adviesorganen gewoon genegeerd worden. De duidelijk rechtse onderbuik van het Antwerpse cultuurbeleid, met de spotprent en het interview met de schepen als dieptepunten, was het volgende. Dan weer blijkt er geld te zijn voor een enorme nieuwe parking aan het MAS, of voor de restauratie van het graf van een collaborateur. Elke week komt er wel iets bij. Het is duidelijk dat de prioriteiten van N-VA niet bij cultuur liggen. Tenzij misschien gevestigde waarden zoals De Schreeuw van Edvard Munch.”

Het zal de komende weken nog gaan stuiven in het stadhuis, met volgende week de commissie cultuur op het programma en een paar dagen later de gemeenteraad waar de nieuwe begroting en de cultuurbesparingen goedgekeurd moeten worden. “Wij zullen dus blijven op straat komen de volgende weken, in dit mooie, winterse weer”, benadrukt Mil. “Het enige voordeel aan deze protesten is dat we met For Future een enorm netwerk hebben kunnen opbouwen sinds onze eerste actie.”

Volledig scherm Tibbe Walckiers van studentenprotest For Future sprak het cultuurprotest vrijdag toe aan het KMSKA. © Klaas De Scheirder

