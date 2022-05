Kunstschool Sint-Lucas kleurt paars op Dag tegen Homofobie en Transfobie: “Elke vrijdag praten we met leerlingen over gender en relaties”

Antwerpse kunstschool Sint-Lucas was dinsdag een van de 255 Vlaamse en Brusselse scholen die zo goed als helemaal paars kleurden op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. De PAARS-campagne werd dit jaar georganiseerd door jeugdorganisatie Wel Jong vzw.

Voor Sint-Lucas is het vertrouwd terrein. “We hebben al elk jaar meegedaan”, zegt leerlingenbegeleidster én leerkracht Melanie Ampe. “Het is de gewoonte om op vrijdag tijdens de middagpauze met leerlingen te praten over thema’s als seksualiteit, gender en relaties. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn.”

Roze Huis

De hele school was versierd in paars en in de regenboogkleuren. Ampe: “De leerlingen hadden ‘genderkoekjes’ gebakken, die ze voor 50 eurocent per stuk verkochten. De opbrengst zal naar Het Roze Huis gaan.”

En muziek mocht uiteraard niet ontbreken. De betere dj’s onder de leerlingen zorgden voor een gesmaakte set met een dansfeestje.

Speerpunt

Ook schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachar (Vooruit) kwam kijken. “Seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar maken is een speerpunt binnen ons gelijkekansenbeleid. Het moet dat ook zijn op alle Antwerpse scholen en jeugdbewegingen. In onze stad moet iedereen zich helemaal thuis kunnen voelen. Want we zijn allemaal anders, maar we zijn vooral allemaal Antwerpenaar.”

Een kunstig moment, zoals het hoort in Sint-Lucas.