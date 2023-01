Kunstkaai stelt gerenoveerde secundaire school voor met kunstwerken van leerlingen

Het schoolgebouw van Kunstkaai werd in 1917 ontworpen door Emiel Van Averbeke, Antwerps stadsbouwmeester. In 2017-2022 werd het gebouw in zijn oorspronkelijke vorm gerestaureerd, naar een ontwerp van architectenbureau Korteknie Stuhlmacher Architecten. De renovatie van het Van Averbekegebouw vormde de laatste fase in het Scholen van Morgenproject op deze site en koste 18.9 miljoen euro. In 2018 kregen de CAD-loodsen van Van Averbeke, waarin zich vroeger ook het aanwervingslokaal voor havenarbeiders (het Kot) bevond, al een nieuwe functie als sporthal, refter en schooldrukkerij. In 2019 werd de nieuwbouw in Kempischdok-Westkaai van Stedelijk Lyceum Eilandje opgeleverd.