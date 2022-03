Kunstenfestival SMAAK komt naar 2060

SMAAK nodigt de bezoeker uit om op onderzoek te gaan naar wat smaak kan zijn. Voor jongeren zijn er bijvoorbeeld workshops en een gemaskerd bal in de Kubus van Permeke. In Het Oude Badhuis laten artiesten van diverse pluimage hun smaak zien in een verzameling van genres en disciplines. Tijdens een wandeling door de buurt maken deelnemers kennis met eetbare planten en kruiden, en in Klappei is er een filmfestival met lekker eten. In Fundament 2060 kan iedereen de samentuin bezoeken en proeven van zelfgemaakte kombucha en lokale biertjes, en op het Schoolplak is er een fototentoonstelling over interieurs in appartementen van Woonhaven.