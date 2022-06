Kunstenfestival Cristal Palace keert terug naar glorietijden Schipperskwartier: “Kunst en erotiek gaan hand in hand”

ANTWERPENTerug naar de gloriejaren van het Schipperskwartier. Dat is wat ateliercafé ‘Who’s afraid of Red, Yellow & Blue’ wil doen met het nieuwe kunstenfestival ‘Cristal Palace’, niet toevallig vernoemd naar één van de meest bezochte bordelen van weleer. “Erotiek is de rode draad doorheen het festival waar muziek, beeld, theater, dans, poëzie, eten en comedy hand in hand gaan.”

Cristal Palace was in andere tijden het middelpunt van zeemanskroegen, pensions en bordelen, pal in het Schipperskwartier. Honderd jaar lang werd er vertier – én inspiratie – gezocht door matrozen, schrijvers en andere kunstenaars.

Erotiek rode draad

“Cristal Palace Kunstenfestival is een eerbetoon aan die bijzondere wijk in die tijd”, zegt Nena Shaw van ateliercafé ‘Who’s afraid of Red, Yellow & Blue’. “Kunst en erotiek gaan dan ook vaak hand in hand. Erotiek is dan ook de rode draad tijdens het festival waarin disciplines als muziek, beeld, theater, dans, poëzie, eten en comedy aan bod komen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Action painting 'LUPAE' door Carolyn Spaenjaers is één van de activiteiten zondag. © Who's afraid of Red, Yellow & Blue

Voor het festival krijgt de Koolkaai – waar het café gevestigd is – een extra groot terras. “Bezoekers wanen zich even in Bal du Moulin de la Galette, het bekende schilderij van Renoir”, gaat Nena verder. “Er zullen kraampjes staan om van te smullen en in te verdrinken met drankjes als ‘Schippersvreugd’ en ‘Booty Clap’. In alle hoekjes van het plein zijn schetsboeken en tekenmateriaal te vinden zodat bezoekers sensuele acts kunnen schetsen.”

Happy endings

Cristal Palace speelt zich zondag af van 14 tot 22 uur op de Koolkaai. Heel de dag door vertelt Evi Rosiers prikkelende verhalen met ‘happy endings’. Ontwerper Paulien Verheyen en dichterscollectief Proza-K zullen de grauwe nutskast op het plein transformeren naar een kunstwerk en ’s avonds is er plaats voor burlesque-performers, dans, cabaret en satire. “Na tien uur is er nog livemuziek en verleidelijke improvisatiedans, iedereen mag blijven plakken tot de politie ons wegjaagt”, knipoogt Nena.

Meer info whosafraid.be/cristal-palace.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.