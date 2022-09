Kunstencentrum deSingel sluit rond Kerstmis door hoge energiekosten

Antwerpen Twee broers riskeren tot zes jaar cel voor explosie in Hollebeeks­traat: “CD-ROM met SKY-metadata moet hun schuld aantonen, maar is onleesbaar.”

Het Antwerps parket eist respectievelijk zes en vijf jaar cel voor de broers Aziz (28) en Hicham A. (24). Zij zouden op 13 december 2020 een zwaar explosief hebben laten afgaan in de Hollebeekstraat in Hoboken. Het doelwit was de woning van ene Hafa I. Zij zou een overspelige relatie hebben gehad met de schoonbroer van de broers. Volgens hun advocaten is de bewijslast tegen hun cliënten echter mager. “De metadata op de CD-ROM die hun schuld zou moeten aantonen is onleesbaar.”

16 september