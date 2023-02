Kubus aan bib Permeke wordt met KUUBFEST officieel jongerenbib

Hobokense sportlaure­a­ten gevierd in kasteel Sorgh­vliedt

In kasteel Sorghvliedt huldigden het districtscollege en de adviesraad Sport en Bewegen Hoboken gisteren de meest verdienstelijke sporters van het district in 2022. Tijdens een feestelijke avond werd er bekend gemaakt welke van de 24 genomineerden naar huis gingen met een trofee. Daarnaast werd ook voormalig voorzitter van de districtssportraad Victor Van Assel in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inspanningen voor de sport in Hoboken.