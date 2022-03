Korpschef politiezone ZARA onterecht beschuldigd van machtsmisbruik in anonieme brief: “Dit is de waanzin voorbij”

Zandhoven/Ranst“Dit is de waanzin voorbij. Een korpschef die zijn machtspositie misbruikt om bevriende verkeerscriminelen uit de wind te zetten.” Het zinnetje uit een anoniem bericht aan onze redactie zou niet misstaan in een detectiveroman. Toen politieagenten van PZ ZARA een 26-jarige man zijn rijbewijs afnamen omdat hij dronken achter het stuur zat, greep de korpschef in en kreeg de man ‘s anderendaags zijn rijbewijs terug. Machtsmisbruik? Nee, maar wel een speciale maatregel omdat de man voor zijn werk medicinaal zuurstof vervoert naar ziekenhuizen.

“Op zondag 6 februari werd het rijbewijs van A.P. door de politie van ZARA onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken nadat hij betrapt was met een straatrace en dit in dronken toestand.” Het bericht dat vorige week donderdag in de mailbox van onze redactie belandde, wond er geen doekjes om. De e-mail was anoniem en nam de vorm aan van een gescande brief, zonder enige manier om te identificeren wie hem had verstuurd. Opvallend: de brief droeg een politiehoofding en had iets weg van een proces-verbaal.

“De schoonmoeder van deze man, een goede vriendin van de korpschef van de politie ZARA, doet op maandag hierover haar beklag bij de korpschef,” zo ging het verder. “Deze laatste gebruikt zijn invloed en macht en neemt telefonisch contact met het parket te Antwerpen met het verzoek de intrekking van het rijbewijs ongedaan te maken. En zo gebeurt het: de dronken straatracer krijgt zijn rijbewijs terug.”

Het besluit van de anonieme verzender laat weinig aan de verbeelding over. “Dit is de waanzin voorbij. Een korpschef die zijn machtspositie misbruikt om bevriende verkeerscriminelen uit de wind te zetten.” Op het eerste zicht een geval van machtsmisbruik van een korpschef van de politie. Of is er meer aan de hand?

ADR-chauffeur

Na enig rondvragen en onderzoek lijkt het verhaal net iets meer om het lijf te hebben. Wat de korpschef had gedaan had weinig te maken met machtsmisbruik, dan wel met een bijzondere maatregel die kon worden toegepast in het geval van deze specifieke chauffeur.

“Het klopt dat het rijbewijs van een 26-jarige man uit Zoersel op 6 februari, rond 0.40 uur, onmiddellijk werd ingetrokken,” aldus Kristof Aerts. “Dat gebeurde omdat hij door een snelheidsovertreding gecontroleerd werd door de politie en tijdens de controle een positieve ademtest had afgelegd.”

“Het parket werd de volgende ochtend gecontacteerd door de korpschef van PZ ZARA om het rijbewijs terug te geven, omdat de man voor zijn werkgever instaat voor het transport van medicinaal zuurstof aan ziekenhuizen.” De man beschikte voor zijn werk over een zogenaamd ADR-certificaat. Zo’n certificaat is ‘verplicht voor alle bestuurders die niet-vrijgestelde hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren, ongeacht het maximale toegelaten massa van het voertuig.’ zo staat te lezen op de website van de Vlaamse overheid.

Geen straatrace, geen machtsmisbruik

“Het intrekken van zijn rijbewijs is een voorlopige maatregel,” zo ging Aerts nog verder.” De man zal nog wel gedagvaard worden voor de politierechtbank.” Hij had nog nooit eerder zijn rijbewijs moeten afgeven, wat natuurlijk in zijn voordeel spreekt. Als de rechtbank hem alsnog een rijverbod oplegt, en hij op dat moment nog steeds als ADR-chauffeur werkzaam is, zal zijn bestraffing mogelijk praktisch worden ingevuld. Zo zou het rijverbod bijvoorbeeld verdeeld kunnen worden over verschillende weekends, zodat zijn werk niet in het gedrang komt.

Geen machtsmisbruik dus, geen straatrace en geen bevestiging van een familielid dat aan touwtjes had getrokken om de man uit zijn benarde situatie te halen. Enkel een bijzondere maatregel die op de man van toepassing was, mogelijk omdat het bedrijf waarvoor hij werkt niet over al te veel ADR-chauffeurs beschikt. Politie en parket benadrukken wel dat een teruggave van een ingetrokken rijbewijs een zeer uitzonderlijke maatregel is.

