Kopstuk drugsbende durft niet naar proces te komen: “Al te veel aanslagen meegemaakt”

Antwerpen/MerksemOp het proces over de invoer van 2,7 ton cocaïne via de Antwerpse haven zijn donderdag de pleidooien van de verdediging gestart. De advocaat van vermeend spilfiguur Redouan C., voor wie tien jaar cel werd gevorderd, pleitte de vrijspraak. “Mijn cliënt werd wel aangezocht om bepaalde handelingen te stellen, maar is daar niet op ingegaan”, zei meester Sam Vlaminck. Een ander kopstuk, Gianni F. die 9 jaar riskeert, bleef uit schrik thuis.

Lees alles over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier.

Op 13 juni 2018 nam de douane 317 kilo cocaïne in beslag die verborgen zat in de bodem van een koelcontainer met bananen uit Suriname. De container werd twee dagen later gestolen. Via heftruckchauffeur Fred C., die de container op een trekker had gezet, kwamen de speurders bij ex-havenarbeider Kenny V.A. uit, die al eerder werd veroordeeld voor de uithaling van een partij cocaïne. Na doorgedreven onderzoek met telefoontaps, observaties en met een directe afluistering in de woning van Kenny V.A., kwamen nog meer verdachten in beeld.

Uit de afgeluisterde gesprekken bleek volgens de procureur dat de drugs voor ‘Che’ bestemd waren. Hij werd geïdentificeerd als Redouan C., die al gekend was voor drugsinbreuken. De speurders hoorden ook dat er nog een tweede lading cocaïne voor hem verwacht werd. Op 20 december 2018 werd een koelcontainer met bananen uit Ecuador gescand en gecontroleerd. Er werd 2,4 ton cocaïne in gevonden.

Redouan C. ontkent dat hij bij de twee invoeren betrokken was. “Mijn cliënt is actief in de transportsector en hij kreeg de vraag of hij aan de pincodes van containers kon geraken, maar hij is daar niet op in gegaan. Hij is niet de ‘Che’ uit de afgeluisterde gesprekken”, stelde advocaat Sam Vlaminck. Hij vroeg de rechtbank ook om omzichtig om te springen met wat Kenny V.A. allemaal gezegd had, want die was vaak onder invloed van... cocaïne.

“Afluisterapparatuur in dampkap”

Kenny V.A., voor wie ook tien jaar cel werd geëist, erkende deels zijn betrokkenheid. “Hij was toen zwaar verslaafd aan cocaïne, zit diep in de schulden en hij had geld nodig. Hij legde contacten en probeerde zich overal tussen te wringen om toch maar een graantje te kunnen meepikken, maar zijn rol is niet zo groot als de procureur denkt”, zei meester Johan Vangenechten. Hij gaf de rechters de raad eens goed naar alle afgetapte gesprekken te luisteren. Speurders hadden verborgen micro’s ingebouwd in de dampkap bij Kenny V.A. thuis. “Die micro’s namen echt alles op”, zei meester Vangenechten. “Tot het snuiven van cocaïne op het aanrecht in de keuken toe.”

In het dossier staan ook de broers Gianni en Giorgi F. terecht. Zij haalden de voorbije maanden nog geregeld de media, omdat hun ouderlijke woning aan de Rietschoorvelden in Merksem het doelwit werd van aanslagen. “Nog altijd een gevolg van deze zaak. Toen de 2,4 ton cocaïne niet in de container bleek te zitten, werd mijn cliënt ervan verdacht de lading geript te hebben, met alle gevolgen van dien”, stelde meester Frank Scheerlinck namens Gianni F.

Gianni F. had de loods in Sint-Gillis-Waas geregeld, waar de container naartoe werd gebracht. Volgens zijn advocaat kon dat niet beschouwd worden als noodzakelijke hulp bij de invoer, want toen hij de loods huurde, was de container al lang onderweg naar Antwerpen. Hij vond de strafeis van negen jaar dan jaar ook fel overdreven.

Volledig scherm Aan Rietschoorvelden aan de ouderlijke woning van de broers F. werden al herhaaldelijk aanslagen gepleegd. © Marc De Roeck

Broer Giorgi F., voor wie vier jaar cel werd gevorderd, zou gevraagd zijn om een uithaling van twee keer 20 kilo cocaïne te regelen. Volgens zijn advocaat John Maes had hij die vraag echter afgewezen. Gianni F. had er wel besprekingen over gevoerd met Kenny V.A.. “En Giorgi F. was daarbij aanwezig, maar hij heeft er dus niets mee te maken. Uiteindelijk zijn de drugs ook door een andere uithaalploeg uitgehaald.”

Gianni en Giorgi F. waren donderdag niet aanwezig op de rechtbank. Door alle aanslagen durven ze hun gezicht niet meer te laten zien in Antwerpen. De andere advocaten komen later aan het woord. Er staan in totaal zeventien beklaagden terecht en er werden celstraffen tot tien jaar gevorderd.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.