Koperdief veroordeeld tot achttien maanden cel

De politie werd op 14 juli rond 20.30 uur naar de site van Infrabel in Borgerhout geroepen voor een koperdiefstal. De agenten troffen een achtergelaten kruiwagen met koperbobijnen tussen de struiken aan. Op camerabeelden was te zien hoe de verdachte met een fiets was weggevlucht.

Een aantal uren later werd de politie naar dezelfde locatie gestuurd, omdat er een man met een kruiwagen werd gespot. Toen de agenten ter plaatse kwamen, probeerde de man zich te verstoppen. Hij werd even verderop in het struikgewas aangetroffen. Hij was bezweet en droeg dezelfde kleren en schoenen als de wegfietsende man op de camerabeelden. In de kruiwagen lagen drie bobijnen met koper en koperen haken. In de aanhangwagen van een fiets werden nog twee koperbobijnen aangetroffen.