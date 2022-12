Kop-staartaanrijding op Bisschoppenhoflaan: twee gewonden

ANTWERPEN The New York Times noemt Antwerps gezelschap met Marie Vinck en Matteo Simoni beste theater van het jaar

Het blijft hard gaan voor het Antwerpse theatergezelschap FC Bergman, met de Bourlaschouwburg als hoofdkwartier. Het stuk ‘300 el x 50 el x 30 el’ dat in september in première ging op een theaterfestival in New York haalt nu ook de prestigieuze lijst ‘Best theatre of 2022’ volgens de krant The New York Times. “Een opwindend einde en een ambitieuze enscenering.”

7 december