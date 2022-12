Koningswens komt uit: na dochter krijgt Doha (36) met kerstekindje Othman nu ook een zoon

Het eerste kerstekindje van Antwerpen werd eigenlijk al meteen na middernacht geboren in het UZA in Edegem maar de kersverse ouders willen hun geluk liever binnenskamers houden. In het ZNA Jan Palfijn in Merksem werd de kleine Jeremy zondagochtend geboren iets voor tien uur. Maar de kleine Othman was hem voor, die rond vier uur vannacht het levenslicht zag in het Middelheimziekenhuis in Antwerpen, ook van de ZNA-groep. Zijn ouders willen hun klein mirakel wel met de wereld delen.

“Na onze driejarige Sidah is Othman ons tweede kindjes”, zeggen mama Doha (36) en papa Omar Ed Dayazi (38) uit Ekeren. “Een dochter en een zoon, een echte koningsdroom, ik denk dat we het hierbij wel gaan laten, een derde broertje of zusje zal er niet meer komen”, lacht Doha. Het Middelheim is verre van de dichtste materniteit voor ouders die in Ekeren wonen. “Maar bij de geboorte van Sidah woonden we nog in Wilrijk en we waren toen heel erg tevreden van het Middelheim, daarom zijn we terug gekomen, er was niet zoveel haast vannacht dat we meteen naar de dichtst bijzijnde kraamkliniek moesten”, grinnikt ze.