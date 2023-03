Koningin Mathilde is special guest op ‘Time To Dance’-dansgala in Koningin Elisabethzaal

“Die memorabele nacht met Faithless-zan­ger Maxi Jazz vergeet ik nooit”: hoe de legendari­sche nachtclub Industria van het Antwerpse Eilandje een hotspot maakte

“Taxibusjes boordevol vrouwen kwamen vanuit heel Vlaanderen toe... De enige man was de chauffeur.” Een bijzondere nachtclub maakt van eind jaren negentig tot eind jaren nillies het dan nog robuuste Eilandje in Antwerpen onveilig: Industria. Met ‘Bill Industria’ keren we terug naar de hoogdagen van die discotheek: een buitenbeentje in de strijd met onder andere Zillion. En een trendsetter, waar bekende Vlamingen én goden van de dansmuziek zich samen uitleefden. “Dat geweldig feest met Moby? Dat verliep toch iets anders dan in de kranten stond.”