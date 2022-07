Koning Filip schuift beentjes onder tafel in Instroom Academy van chef-kok Seppe Nobels

Antwerpen Koningin Mathilde bezoekt microfinan­cie­rings­in­stel­ling in Antwerpse Dambrugge­straat

Koningin Mathilde heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het MicroStart in de Antwerpse Dambruggestraat. Dat is de grootste microfinancieringsinstelling in België. Met haar meterschap van de organisatie wil de koningin de bekendheid van microfinanciering een duw in de rug geven.

