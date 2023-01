Komst van bekende reuzen voer voor speculatie: houdt Royal de Luxe deze zomer hondenrace in Antwerpse straten?

Borgerhout #LikeMe-ster Pommelien Thijs (21) treedt deze zomer op in De Roma

Met maar liefst 5 MIA-nominaties en de rol van Caro in de populaire Ketnetserie #LikeMe is Pommelien Thijs (21) niet meer weg te denken in de Vlaamse showbizz-scene. Een concert in De Roma op vrijdag 23 juni mag dan ook zeker niet op haar palmares ontbreken.

23 januari