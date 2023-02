Komiek Michael Van Peel rouwt om overlijden van ‘zijn’ cafébaas Stefaan (50): “Brombeer met een hart van goud”

Provincie Antwerpen Van Weelde tot Mechelen: 15 aankomende carnavals­stoe­ten in de provincie Antwerpen op een rij

Alaaf! De periode van de carnavalsstoeten is weer aangebroken. Tijd om je gekste pak aan te trekken en met je masker achter de praalwagens te lopen. Hoor je de ‘foute’ muziek in de verte al? Onze redactie maakte een overzicht van elke optocht die binnenkort nog gepland staat in de provincie Antwerpen. Van Weelde tot Mechelen, op deze plaatsen vier jij de komende weken carnaval.