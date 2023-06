Koffie te slap? Doe er wat pikante saus bij : vrienden lanceren ‘Burni’ voor wat extra pit in je tas

IN BEELD. Volksbad aan de Grote Markt van Antwerpen verloopt vlekkeloos, Bart De Wever draagt oranje das

Ondanks de verwachtingen, verliep het volksbad aan de Grote Markt deze voormiddag vlekkeloos. Een kleine duizend mensen verzamelden zich op de Grote Markt om het Nederlandse koningspaar én dat van ons te begroeten. Koningin Mathilde was gepast in het oranje gekleed, haar evenknie in het vrolijk fuchsia.