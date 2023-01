Knokken in Borgerhouts districtshuis tijdens derde editie van ‘Kings of the Castle’

Antwerpen Bubble tea-keten Gong Cha opent eerste zaak in Antwerpen

Met meer dan 1.900 winkels in 20 landen is Gong Cha de wereldleider in bubble tea. Na twee nieuwe zaken in Brussel en Bergen, komt de Taiwanese keten ook naar Vlaanderen. De eerste Vlaamse winkel opent op zaterdag 21 januari aan de Schoenmarkt in Antwerpen.

16 januari