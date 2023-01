KMSKA wint Europese subsidieprijs voor restauratie van werk van Wautier

‘Twee meisjes als de heiligen Agnes en Dorothea’ is een zogenaamd historiserend portret, waarbij Wautier weigerde zich te beperken tot een eenvoudig portret zoals in die tijd veelal werd gevraagd. De twee afgebeelde meisjes verwijzen impliciet naar twee gekende heiligen: het blonde meisje streelt een lam en stelt zo de heilige Agnes voor, het andere meisje legt rozen neer rond een mand met appels en houdt in haar linkerhand een martelarenpalm vast, zoals de heilige Dorothea vaak werd afgebeeld.

Het werk bevindt zich sinds 1910 in de collectie van het KMSKA, maar werd pas in 2003 erkend als een werk van Wautier. Een restauratie moet nu zowel het oppervlak van het schilderij herstellen, als de vernis die vergeeld is geraakt. Verder omvat het project ook onderzoek en documentatie.

Het TEFAF Museum Restauratiefonds wordt jaarlijks uitgereikt en is een subsidie die het behoud van artistiek en cultureel erfgoed ondersteunt. De andere laureaat dit jaar is de Neue Galerie in New York, voor het werk “Town among Greenery (The Old City III)” van Egon Schiele (1890-1918).