KMSKA toont 100 werken van amateurkunstenaars

ANTWERPEN Van de pot gerukt: al twee dagen geen enkel toilet open in station Antwerpen-Cen­traal

Snel een plasje doen voor je de trein op springt in het meest iconische station van Vlaanderen? Vergeet het maar. In het Centraal Station van Antwerpen sta je gewoon voor een gesloten deur. De uitbater van de toiletten is failliet. Dus werden de verouderde stationstoiletten in allerijl heropend. Even toch, want ook daar liep het al gauw fout.

20 december