KMSKA strikt 2manydjs voor gratis openingsfestival

Deurne Dronken vrouw rijdt de gracht in en wacht politie op met fles wijn

De Antwerpse politie heeft afgelopen zondag in Deurne een vrouw gearresteerd die, vermoedelijk dronken, met haar auto in de gracht was gereden. Toen de agenten aankwamen, stond de vrouw doodleuk met een fles wijn in haar hand naast de wagen. Ze wist niet goed wat er gebeurd was.

5 september